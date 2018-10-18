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Пятов рассказал, что от него требовал в "Шахтере" Луческу

10.3тЧитать материал на украинском

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов признался, что бывший главный тренер "горняков" Мирча Луческу заставлял его много двигаться.

"В среднем за игру пробегаю и прохожу до пяти километров, хотя, бывает, и меньше. Помню, когда был Мирча Луческу, так он требовал 5 км минимум, чтобы был в тонусе. Так что приходилось все время ходить. Какой мой личный рекорд? Точно не помню матч, но когда-то было шесть с половиной километров", - цитирует голкипера сборной Украины "Команда1".

Андрей Пятов

Андрей Пятов

Фото Олега Дубины

Пятов признался, что с капитанской повязкой бегать не просто.

"Конечно сложнее. Ответственность совсем другая, хотя я не скажу, что у нас в команде кто-то один является авторитетом. Коллектив очень дружный, а на поле много лидеров – Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка и другие ребята", - отметил Андрей.

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Напомним, что сборная Украины досрочно вышла в элиту Лиги наций.

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Андрей Пятов
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