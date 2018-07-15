Путина сфотографировали в раздевалке сборной Хорватии

Президент России Владимир Путин засветился на фотографии сборной Хорватии, которую футболисты сделали в своей раздевалке после финала ЧМ-2018. Глава РФ решил стать в центре снимка, при этом пафосно выставив вперед большой палец.
🥈 #WorldCup silver medallist. #Croatia 🔥#BeProud #Family #WorldCupFinal #FlamingPride #Vatreni pic.twitter.com/1BsXIM6rn1— HNS | CFF (@HNS_CFF) 15 июля 2018 г.
Напомним, что финальный поединок чемпионата мира по футболу-2018 Франция - Хорватия завершился в Москве со счетом 4:2.
В этом матче французский вратарь Уго Льорис допустил позорный ляп, едва не стоивший его команде победы.
Позже стало известно, кто выиграл "Золотой мяч" ЧМ-2018.
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