Путина сфотографировали в раздевалке сборной Хорватии

Президент России Владимир Путин засветился на фотографии сборной Хорватии, которую футболисты сделали в своей раздевалке после финала ЧМ-2018. Глава РФ решил стать в центре снимка, при этом пафосно выставив вперед большой палец.

Напомним, что финальный поединок чемпионата мира по футболу-2018 Франция - Хорватия завершился в Москве со счетом 4:2.

В этом матче французский вратарь Уго Льорис допустил позорный ляп, едва не стоивший его команде победы.

Позже стало известно, кто выиграл "Золотой мяч" ЧМ-2018.