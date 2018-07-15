МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

Путина сфотографировали в раздевалке сборной Хорватии

3.7тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин засветился на фотографии сборной Хорватии, которую футболисты сделали в своей раздевалке после финала ЧМ-2018. Глава РФ решил стать в центре снимка, при этом пафосно выставив вперед большой палец.

Новости
Футболист киевского "Динамо" не захотел пожимать руку Путину: видеофакт

Напомним, что финальный поединок чемпионата мира по футболу-2018 Франция - Хорватия завершился в Москве со счетом 4:2.

В этом матче французский вратарь Уго Льорис допустил позорный ляп, едва не стоивший его команде победы.

Позже стало известно, кто выиграл "Золотой мяч" ЧМ-2018.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Владимир Путин
Место
РоссияМосква
Объект
сборная Хорватии по футболу
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
44
5
Смешно
3
Интересно
14
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги