"Пусть скажет": Блохин раскритиковал рекордсмена "Шахтера" из-за финала Лиги Европы

Легендарный футболист киевского "Динамо" Олег Блохин раскритиковал рекордсмена донецкого "Шахтера" Генриха Мхитаряна за отказ играть в финале Лиги Европы.

Армянский полузащитник "Арсенала" пропустит матч в Баку с "Челси" из-за политических разногласий его страны с Азербайджаном, что и вызвало негативную реакцию у обладателя "Золотого мяча" 1975 года.

Олег Блохин UA-Football

"Что касается недовольных, то кто-то всегда будет недоволен, французы или британцы. Все это уже неважно, ведь УЕФА принял свое решение. Когда финал Лиги чемпионов дали столице Украины, то было похожее, почему финал в Киеве. Не надо обращать на это внимание. Также не обращайте внимание на поведение Генриха Мхитаряна. Я не знаю, по какой причине он не прилетел, то ли из-за того, что не попадает в состав, то ли по политическим причинам. Пусть выступит и скажет. Для меня его решение глупость. На его месте я бы приехал и играл бы в футбол", – сказал Блохин в интервью Azerizsport.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА запретил лондонскому "Арсеналу" провести акцию в поддержку Генриха Мхитаряна.

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