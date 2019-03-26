Проучили Роналду: Украина выдала лучший старт отбора на Евро в 21 веке

Сборная Украины начала квалификацию Евро-2020 ничьей с Португалией (0:0) и победой Люксембурга (2:1). 4 очка стали не только отличным результатом для "сине-желтых", но и по-своему уникальным достижением.

Недавние ничья и победа стали наилучшим стартом Украины в отборах на чемпионаты Европы в 21 столетии. За последние 19 лет "сине-желтые" лишь раз имели подобный результат - 4 очка в двух первых матчах, но тогда в соперниках у "сине-желтых" были Армения (2:2) и Греция (2:0). Сейчас же команде Шевченко удалось взять очки с действующими чемпионами Европы - Португалией.

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В дальнейшем Украина до нынешних дней куда хуже начинала отборы ЧЕ. Квалификацию Евро-2008 мы открыли победой Грузии (3:2), но затем проиграли итальянцам (0:2). А отбор на ЧЕ-2016 был начат домашним поражением от Словакии (0:1). Что же касается Евро-2012, то тогда Украина сразу попала на турнир, в качестве страны хозяйки.

Лучшей отборочной кампанией в истории сборной Украины (официальные матчи - с 1994 года) пока является квалификация на Евро-2000. Тогда "сине-желтые" за 10 матчей отбора ни разу не проиграли (5 побед и 5 ничьих), заняв в группе 2 место и пропустив вперед только Францию. Но на сам ЧЕ украинцы так и не попали - в плей-офф квалификации сборная уступила Словении (1:2 и 1:1) с легендарным голом имени Шовковского.

Сборная Украины выступала на двух чемпионатах Европы подряд - в 2012-м (3-е место в группе) и 2016-м (4-е место в группе).

Как сообщал OBOZREVATEL, португальские СМИ требуют засчитать Украине в матчах с Португалией и Люксембургом технические поражения.

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