"Ошибка, что не остался в Донецке": экс-футболист "Динамо" сделал признание

Бывший форвард киевского "Динамо" Александр Гладкий признался, что его переход из "Шахтера" в 2016 году был ошибкой.

"Это была моя ошибка, что я не остался в Донецке. Они хотели со мной переподписать контракт, но случилось кое-что и так получилось, что я не остался. Что произошло? Это мое личное. Оно связано с моими мыслями, фантазиями, непониманием, надеждами. И вот так произошло, хотя я получил предложение – на два года хотели продлить контракт. Это была моя глупость", – заявил 32-летний футболист в интервью Youtube-канала Stargorod Sport

По словам Гладкого, ситуация с трансфером разрешилась совершенно неожиданным образом.

"Были много хороших предложений, но самое интересное, что я перешел в "Динамо" . Это случилось так спонтанно. Я вообще никогда не мог поверить, но это произошло случайно. Я встретил Сергея Реброва на парковке в торговом центре и поступило это предложение", – подытожил Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гладкий оформил дубль за "Ризеспор" в матче Кубка Турции против "Тарсуса". Голы украинского форварда позволили его команде пробиться в следующий этап соревнований.

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