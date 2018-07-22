"Проиграли, будучи лучшими": Фонсека недоволен матчем за Суперкубок

Главный тренер "Шахтера" считает, что результат матча за Суперкубок-2018 - не по игре. Об этом Паулу Фонсека заявил на послематчевой пресс-конференции.

"Мы начали игру очень хорошо, полностью доминировали, создавали голевые моменты, дважды направили мяч в перекладину. "Динамо" даже не добиралось до наших ворот. Мы буквально подарили киевлянам гол. Это не "Динамо" разыграло атаку, это именно мы подарили сопернику гол. После этого картина матча стала привычной для матчей "Шахтера" и "Динамо" - "киявляне" уходят в защиту, а "Шахтер" старается атаковать", - заявил коуч "горняков".

Кроме того, Фонсека уверен, что были и ошибки арбитра - это и не назначенное пенальти, и не отыгранное добавленное время.

"Дополнительное время в 5 минут не было сыграно - ни минуты из заявленного. Но выиграло "Динамо", "Шахтер" проиграл будучи лучшим по всем показателям", - отметил коуч.

Тренер донецкой команды также поздравил "киевлян" с победой: "Прежде всего хочу поздравить соперника. То, что соперник никогда не делает, когда выигрываем мы. Я лично поздравляю сегодня соперника".

Напомним, трансляция Суперкубка проходила на телеканале "Украина", который будет также транслировать матчи Сборной Украины в новом сезоне.

Как сообщал Obozrevatel, футбольный клуб "Динамо" (Киев) победил в матче за Суперкубок. Игра завершилась с результатом 1-0. Единственный гол в матче забил Виталий Буяльский.