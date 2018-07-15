Президента ФИФА высмеяли за нелепое восхищение Россией перед Путиным

Накануне финала чемпионата мира по футболу в России президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино побывал в Большом театре, где состоялся оперный гала-концерт по случаю завершения мундиаля.

Глава футбольной организации выступил с хвалебной речью в адрес России, как "футбольной державы".

"Думаю, в этой стране за последний месяц произошли два события, помимо чудесного футбола. Первое – Россия превратилась в настоящую футбольную страну. Забудьте хоккей, все зимние виды спорта, потому что сейчас это официально: Россия чисто футбольная страна. За это следует сказать спасибо игре сборной России – Черчесову, Акинфееву… Они подарили эмоции не только россиянам, а всем нам на стадионах и улицах, которые ликовали", - приводит слова из речи Инфантино "Спорт Экспресс".

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Такое несколько нелепое восхищение видом спорта, который никогда не был в стране лидирующим, вызвало негодование в комментариях россиян.

"Забудьте хоккей, все зимние виды спорта". Эм, обязательно надо было эту чушь сморозить".

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию финального матча Франция - Хорватия.