"Претензий нет, единственное..." Шевченко отреагировал на матч с Люксембургом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал усталость после матча с Сербией главной причиной неубедительной игры против Люксембурга в четвертом поединке отбора Евро-2020.

Наша команда одержала минимальную победу 1:0, укрепив лидерство в группе.

Андрей Шевченко ФФУ

"Начали очень хорошо. Если бы до 15-й минуты забили второй мяч, думаю, игра во многом была бы для нас проще. Люксембург – очень приличная команда, она умеет играть в футбол, есть неплохие игроки. Счет 1:0 – нервозный. Ребята подустали, потому что было отдано очень много сил с сербами. Тяжело нам было делать замены. Считаю, ребята с задачей справились, мы заработали 3 очка – это была главная задача. Никаких претензий к игрокам нет, единственное – реализация", – цитирует Шевченко tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты сборной Люксембурга отказывались лететь во Львов на матч с Украиной.

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