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/Новости футбола

"Претензий нет, единственное..." Шевченко отреагировал на матч с Люксембургом

3.5тЧитать материал на украинском

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал усталость после матча с Сербией главной причиной неубедительной игры против Люксембурга в четвертом поединке отбора Евро-2020.

Наша команда одержала минимальную победу 1:0, укрепив лидерство в группе.

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Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

ФФУ

"Начали очень хорошо. Если бы до 15-й минуты забили второй мяч, думаю, игра во многом была бы для нас проще. Люксембург – очень приличная команда, она умеет играть в футбол, есть неплохие игроки. Счет 1:0 – нервозный. Ребята подустали, потому что было отдано очень много сил с сербами. Тяжело нам было делать замены. Считаю, ребята с задачей справились, мы заработали 3 очка – это была главная задача. Никаких претензий к игрокам нет, единственное – реализация", – цитирует Шевченко tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты сборной Люксембурга отказывались лететь во Львов на матч с Украиной.

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Тема
Евро-2020
Персона
Андрей Шевченко
Место
УкраинаЛьвов
Теги
сборная Украины по футболусборная Люксембурга по футболу
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Украина - лидер своей отборочной группы. Уверенно и солидно обыгрывает всех своих соперников. Имеет 6 очковое преимущество над преследователями! На секунду - чемпионами Европы! И вот появляется мерзость из расеи. Что эта дрянь делает? Правильно - она гадит. Она все критикует. Именно так, как всегда делает любой подонок из позорной паРРаши! Что мы должны в такой ситуации делать? как поступить? Принять то, как эта сволочь рюская к нам относиться? Может быть, кто то считает вонючих расеян "братьями"? Или одичалую расею - страной с нормальными людьми? Думаю, самым правильным будет - сказать пошли вон, твари одичалые! Вон, сброд расейский! ПаРРаша должна быть уничтожена! Смерть вонючим расеянам! (с)
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