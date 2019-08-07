Премьер-лига Украины поменяла название и логотип

Элитный дивизион чемпионата Украины по футболу в сезоне 2019/2020 будет называться Favbet лига. Также турнир сменил эмблему, которая оформлена в красно-синих цветах.

"В графической эмблеме имплементированы основные элементы логотипов партнеров. Сочетание звезд и короны символизирует собой путь футбольных команд к победам и чемпионским титулам", — говорится в пресс-релизе УПЛ.

Сумма сделки с Favbet не разглашается, однако сообщается, что эти средства пойдут клубам, а также на развитие турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля в украинской Премьер-лиге произошло историческое событие.

Ранее появилась информация, что телеканалы "Футбол 1/2" достигли соглашения с украинской Премьер-лигой и получили эксклюзивные права на трансляцию всех матчей УПЛ в течение следующих трех сезонов.

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