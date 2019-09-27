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27 сентября • обновлено в 18:33
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Премьер-лига: где смотреть онлайн 8-й тур чемпионата Украины по футболу

1.3т Читать материал на украинском

В украинской футбольной Премьер-лиге 27-29 сентября будут сыграны матчи 9-го тура элитного дивизиона.

Особое внимание болельщиков будет приковано к противостоянию в Киеве, где местное "Динамо" сыграет на НСК "Олимпийский" с "Днепр-1".

Матчи чемпионата по традиции можно будет увидеть в эфире каналов 2+2, ZIK, "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

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Премьер-лига Украины. 9-й тур

27 сентября (пятница)

19:00. "Шахтер" – "Ворскла", "Футбол 2"
Харьков, стадион "Металлист"
Главный арбитр: Евгений Арановский

28 сентября (суббота)

17:00. "Карпаты" – "Колос", ZIK
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Игорь Бондарь

19:30. "Александрия" – "Львов", "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Виталий Романов

29 сентября (воскресенье)

14:00. "Мариуполь" – "Десна", "Футбол 1"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Ярослав Козик

17:00. "Динамо" – "Днепр-1", 2+2
Киев, стадион "Олимпийский"
Главный арбитр: Анатолий Абдула

19:30. "Олимпик" – "Заря", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Сергей Бойко

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан "Мариуполя" Рустам Худжамов обматерил партнеров по команде после матча с киевским "Динамо".

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

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Премьер-лига Украины
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