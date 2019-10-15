Потрясающий успех сборной Украины: результаты отбора Евро-2020 14 октября

В понедельник, 14 октября, прошли матчи 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Состоялись 7 поединков в группах A, B и Н.
Украина – Португалия – 2:1
В центральном поединке игрового дня сборная Украины добыла феерическую победу над действующим чемпионом Европы – командой Португалии – 2:1. Голы Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко в первом тайме привели в экстаз переполненный НСК "Олимпийский" в Киеве. Во второй половине встречи Криштиану Роналду подсластил пилюлю своей команде, забив 700-й гол в карьере.
Украина стала пятым участником Евро-2020, присоединившись к сборным Бельгии, Италии, России и Польши.
В другом матче групп В сербы на выезде одолели Литву – 2:1, однако сохранили минимальные шансы выйти на Евро через квалификацию – команда Сербии на 1 очко отстает от Португалии, при этом в последнем туре балканскую дружину ожидает матч с Украиной.
Все результаты 14 октября
Группа А
Косово – Черногория – 2:0
Болгария – Англия – 0:6
Группа В
Украина – Португалия – 2:1
Литва – Сербия – 1:2
Группа H
Молдова – Албания – 0:4
Исландия – Андорра – 2:0
Франция – Турция – 1:1
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины устроила феерическое празднование с фанатами на переполненном "Олимпийском".
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