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''Послать некого'': Милевский в Беларуси прокомментировал возвращение в "Динамо"

1.9тЧитать материал на украинском

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский заявил, что рад возвращению в брестское "Динамо". По его словам, в команде создалась прекрасная атмосфера.

"Сейчас в раздевалке даже послать некого – так шутим с пацанами – в команде сейчас все звезды. Хорошо, что все ребята простые: начиная с меня, заканчивая Пашей Нехайчиком. Рад вернуться. Будем готовиться к сезону – время есть", – приводит слова футболиста "Прессбол".

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Артем Милевский

Артем Милевский

ФК "Динамо" (Брест)

Напомним, что Артем Милевский уже выступал за "Динамо" (Брест) в сезоне 2017/2018. За белорусскую команду наш нападающий сыграл 20 матчей и забил пять мячей. Нынешний сезон украинец провел в венгерском клубе "Кишварда", за который отыграл восемь игр.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучший друг Артем Милевского Александр Алиев угодил в новый громкий семейный скандал.

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Персона
Артем Милевский
Тег
Динамо-Брест
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