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Португалия — Украина: букмекеры назвали фаворита матча отбора Евро-2020

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Сборная Португалии по футболу считается явным фаворитом поединка квалификации к чемпионату Европы-2020 против Украины.

OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию матча Португалия — Украина. Начало — 22 марта в 21:45.

Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу

ФФУ

По мнению букмекеров, команда Андрея Шевченко проиграет в предстоящей битве в Лиссабоне. Коэффициент на победу сборной Украины составляет всего 8,50, тогда как котировки на выигрыш хозяев равны 1,40. Ничья оценивается значением 4,40.

Аналитики уверены, что встреча закончится со счетом 1:0 в пользу португальцев. На эту позицию можно поставить с показателем 4,80.

Португалия — Украина: букмекеры назвали фаворита матча отбора Евро-2020

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Где смотреть футбол Португалия — Украина: расписание трансляций отбора на Евро-2020

Напомним, что накануне наша команда провела открытую тренировку в Киеве на НСК "Олимпийский". Футболисты исполнили мечту безногого мальчика и собрали тысячи лайков в интернете.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер команды Андрей Шевченко принял официальное решение по бразильскому нападающему "Шахтера" Жуниору Мораесу, который 18 марта получил украинский паспорт.

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Темы
Евро-2020Украина - Португалия
Место
ПортугалияЛиссабон
Теги
сборная Украины по футболусборная Португалии по футболу
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