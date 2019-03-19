Португалия — Украина: букмекеры назвали фаворита матча отбора Евро-2020

Сборная Португалии по футболу считается явным фаворитом поединка квалификации к чемпионату Европы-2020 против Украины.

OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию матча Португалия — Украина. Начало — 22 марта в 21:45.

Сборная Украины по футболу ФФУ

По мнению букмекеров, команда Андрея Шевченко проиграет в предстоящей битве в Лиссабоне. Коэффициент на победу сборной Украины составляет всего 8,50, тогда как котировки на выигрыш хозяев равны 1,40. Ничья оценивается значением 4,40.

Аналитики уверены, что встреча закончится со счетом 1:0 в пользу португальцев. На эту позицию можно поставить с показателем 4,80.

Напомним, что накануне наша команда провела открытую тренировку в Киеве на НСК "Олимпийский". Футболисты исполнили мечту безногого мальчика и собрали тысячи лайков в интернете.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер команды Андрей Шевченко принял официальное решение по бразильскому нападающему "Шахтера" Жуниору Мораесу, который 18 марта получил украинский паспорт.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!