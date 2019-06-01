Популизм и скандалы: что происходит в Премьер-лиге Украины

Чуть больше года назад футбольная общественность Украины радостно хлопала в ладоши: УПЛ возглавил иностранный специалист. Европейский менталитет, успешный бэкграунд работы в швейцарском футболе, в конце концов, свежий взгляд на откровенно устаревшую систему – основные составляющие, которые должны были привести Томаса Гримма к успеху в Украине. Он имел уникальный шанс войти в историю украинского футбола, как реформатор. Но, похоже, станет очередным разочарованием.

Основной задачей новоизбранного президента было создание единого пула, который позволил бы клубам зарабатывать деньги от продажи прав на телетрансляции. Пока мир занят обсуждением колоссального заработка "Астон Виллы" от одного только выхода в АПЛ (бирмингемцы заработают 170 миллионов фунтов за выступление в Премьер-лиге), в Украине подобные цифры кажутся сказкой братьев Гримм. Точнее, одного Гримма, не имеющего отношения к легендарным писателям.

Судите сами: УПЛ хранит ледяное молчание относительно результатов тендера. Очевидно, миссия провалена – швейцарский эмигрант не выполнил поставленных задач. Пула, скорее всего, не будет. Но интересно другое: как сами клубы оценят работу президента УПЛ, который не выполнил ни одного предвыборного обещания?

Человек, приезжающий в Украину раз в месяц и живущий в комфортабельном отеле "Интерконтиненталь", не владеющий проблематикой, получал 20 тысяч евро в месяц. Путем нехитрых подсчетов легко установить, что на данный момент Томас Гримм заработал чуть более четверти миллиона евро – 260 тысяч. Плюс, расходы на перелеты и проживание. Инвестиция, конечно, щедрая, но совершенно не эффективная.

Интересно услышать и позицию клубов: по сути, они финансируют гастролера, который строит Нью-Васюки. И его главная задача сейчас – продлить свое комфортное пребывание в украинском футболе еще на год. Ну и приумножить добытые четверть миллиона евро вдвое. А после – списать все на сложные экономические реалии и счастливо укатить дышать альпийским воздухом.

Томас Гримм UA-Football

С тендером на телеправа вообще интересная история. Говорят, что Гримм и компания накануне объявления о старте тендерных торгов не провели качественного анализа телевидения и аудитории. По сути, Гримм руководствовался довольно простыми параметрами: недавно высшая лига Румынии продала права на трансляции матчей за 28 миллионов долларов за сезон. В соседней Польше права будут стоить в два раза больше – 58 миллионов евро. А раз там это реально, то чем хуже чемпионат Украины? Очевидно, из этих соображений глава Лиги пришел к сумме в 15 миллионов. Но и она уж слишком завышена для современных украинских реалий.

Вот как прокомментировал нереалистичные расчеты Гримма бывший генеральный директор Лиги Петр Иванов:

– Единый пул был сформирован еще при Данилове и был даже подготовлен проект, но не получилось по ряду причин в том числе и условий клубов и трансляторов.

Цена в 15 миллионов за пакет телевизионных прав это точно та цена, которая не отвечает сегодняшним реалиям и интересам украинских трансляторов, которые автоматически выпадают из торгов по причине невозможности компенсировать данные затраты. Иначе объяснить я не могу. Учитывая то, что еще 3 года назад максимум, что можно было заработать с рынка – это 5-7 миллионов долларов.

Сумма формируется из реалий, которые диктует рынок. К сожалению, рейтинг сегодняшней УПЛ очень низкий, если не сказать полное отсутствие, поэтому очень странно, что сформирована была именно такая сумма. Пустые трибуны, ни единого спонсора соревнований, ни одного информационного повода самой УПЛ, игнорирование положений и требований Регламента соревнований, нет долгосрочной стратегии развития... Все это формирует стоимость.

Начиная с 2016 года, президенты УПЛ никаким образом не могут влиять на формирование и создание единого пула, ведь это вопрос не только к организации самого процесса, но и возможности напрямую общаться с собственниками каналов и клубов. Но если отбросить все в сторону, то сейчас главное для УПЛ – принять ряд решительных и кардинальных мер для популяризации самой Лиги. Тут нужно искать диалог, но его никто не хочет искать. Думаю, все останется в таком же состоянии, как и сейчас что уже само по себе не худший вариант, - отметил Иванов.

Ошибка Гримма не только в том, что он и его подчиненные не оценили риски и возможности платежеспособности населения. Именно на обычного потребителя в случае увеличения суммы за телепул ложились бы дополнительные выплаты. Ошибка нынешней УПЛ в первую очередь в том, что она ничего не сделала, чтобы предлагаемый продукт был действительно качественным. В отличие от тех же Польши и Румынии, у нас отсутствуют генеральные и титульные спонсоры чемпионата.

Там работают с болельщиками, строят новые арены, и на самих стадионах есть минимальный сервис. Одним словом, там делают хоть что-то. У нас же не делается и необходимый минимум. Невооруженным глазом в последние годы наблюдается опасная тенденция: уровень зрительского интереса к чемпионату Украины падает. И дело даже не только в том, что зрелище дают только две команды. У Лиги полностью отсутствует программа работы с болельщиками. За год президентства Гримма мы так и не увидели четкого плана как вернуть болельщиков на стадионы.

А еще команда президента-легионера ошиблась и в плане оценки телевизионной рыночной конъюнктуры. Одного имени Гримма для привлечения мощных западных игроков оказалось недостаточно. Таких, как Setanta Sport, ВВС или DAZN, которые уж точно не поскупятся и раскошелятся. Увы, но эти мечты оказались иллюзией. Никто из зарубежных телевещателей не захотел транслировать наш чемпионат. Впрочем, как и национальные каналы – Интер, Перший и Новый были единогласны в своем молчании. Но у Гримма все под контролем: виновата не Лига, которая не смогла заинтересовать своим предложением покупателей, а телеканалы и клубы.

К чему может привести такая позиция? Как минимум, это обернется заострившимся недопониманием между главными действующими персонами нашего футбола и УПЛ, а как максимум – на ближайшем Общем собрании Лиги ее члены, то есть клубы, могут серьезно спросить у Гримма отчет о проделанной за год работе. А какими достижениями может похвастать его команда?

Скорее всего, в следующем сезоне клубы самостоятельно будут реализовывать свои телеправа. Это и не хорошо, и не плохо. Просто грустный конец сказки Гримм "О едином телепуле"...

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