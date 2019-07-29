"Помощник Месси": в мировом футболе произошло историческое событие

В чемпионате Бразилии с нового сезона к тренерам применяют такие же штрафные санкции, как к игрокам. Это повлекло за собой ситуацию, связанную с известным наставником Хорхе Сампаоли.

В очередном матче турнира Сампаоли, тренирующий "Сантос", получил желтую карточку за недисциплинированное поведение. Эта желтая карточка стала для аргентинца третьей в текущем турнире, сообщает football.ua.

Хорхе Сампаоли twitter.com/globoesportecom

Согласно новым правилам, Сампаоли дисквалифицирован на одну игру. Он стал первым тренером в истории, получившим "бан" за перебор желтых карточек. Ранее тренеров дисквалифицировали лишь за красные карточки.

"Докатился", - прокомментировали болельщики на форумах очередное "достижение" Хорхе Сампаоли.

59-летний специалист запомнился поклонникам футбола работой со сборной Аргентины на ЧМ-2018, где его команда с треском провалилась. Сампаоли при этом обвиняли в несамостоятельности и называли "помощником Месси".

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