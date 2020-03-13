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13 марта • обновлено в 21:43
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Половина основного состава: в Европе выявлен наиболее зараженный коронавирусом клуб

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Итальянский клуб Серии А "Сампдория" (Генуя) объявил о заражении коронавирусом еще пятерых сотрудников команды.

Вслед за нападающим Маноло Габбьядини, о заражении которого стало известно в четверг, Covid-19 диагностировали еще у четырех футболистов и клубного врача.

"Сампдория" (Генуя) объявила о заражении коронавирусом пятерых футболистов команды

"Сампдория" (Генуя) объявила о заражении коронавирусом пятерых футболистов команды

sampdoria.it

Таким образом, коронавирус выявлен у пятерых игроков "Сампдории" (Альбин Экдаль, Омаре Колли, Антонино Ла Гумин, Мортен Торсби и Маноло Габбьядини). Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

На данный момент генуэзский клуб занимает первое место в своеобразном рейтинге "самых зараженных" команд в Европе (принимаются во внимание клубы высших дивизионов). Все футболисты и остальные сотрудники "Сампдории" отправлены на домашний карантин.

Число погибших от коронавируса в Италии перевалило за тысячу. Подтверждено более 15 тысяч случаев заражения.

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Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА принял решение отменить все еврокубковые поединки, запланированные на 17-19 марта.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавирус
Место
Италия Генуя
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