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6 ноября • обновлено в 14:58
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Показал судье: Милевского наказали в чемпионате Беларуси

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КДК Белорусской федерации футбола наказал штрафом 34-летнего украинского форварда "Динамо" (Брест) Артема Милевского после поединка чемпионата Беларуси против солигорского "Шахтера" (1:1).

OBOZREVATEL ранее уже сообщал, что арбитр не назначил очевидный пенальти в ворота соперников "Динамо". Игроки брестского клуба, в частности Артем Милевский, пытались убедить арбитра назначить 11-метровый удар с помощью смартфона.

Сумма штрафа Милевского составила 637,5 белорусских рублей, что эквивалентно $310 или 7700 гривен.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал расточительный образ жизни Артема Милевского. "С его-то доходами остаться практически голым и босым – это надо было, конечно, постараться…", – заявил бывший партнер Милевского.

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Персона
Артем Милевский
Место
Беларусь
Тег
Динамо Брест
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