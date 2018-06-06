Звезда английского футбола отказался брать семью в опасную Россию

Защитник сборной Англии Дэнни Роуз попросил свою семью остаться дома и не ехать на ЧМ-2018 по футболу в Россию из-за большого числа опасностей.

"Я не беспокоюсь за себя, но сказал семье, что не хочу, чтобы они ехали в Россию из-за расизма и других неприятностей, которые могут произойти. Не хочу переживать за своих родственников во время подготовки к матчам. Если что-то произойдет со мной, то это повлияет на меня не так, как если вдруг семья подвергнется насилию", — цитирует футболиста The Sun.

Также Роуз сообщил, что из-за этого расстроен его отец, который заявлял, что "у него больше не будет шанса приехать на чемпионат мира и посмотреть, как играет его сын".

"Это был эмоциональный момент, но лучше так. Россия каким-то образом получила право на проведение чемпионата мира, и нам нужно с этим смириться", — резюмировал Роуз.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал мировое сообщество к массовому бойкоту чемпионата мира по футболу.