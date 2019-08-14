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"Подвергся влиянию": вскрытие дало новую версию гибели футболиста Салы

1.6т Читать материал на украинском

Аргентинский футболист Эмилиано Сала подвергся сильному влиянию угарного газа перед крушением легкомоторного самолета, на котором он летел из Нанта в Кардифф.

Эмилиано Сала и Дэвид Ибботсон

Эмилиано Сала и Дэвид Ибботсон

В крови футболиста была обнаружена настолько сильная концентрация угарного газа, что она могла стать причиной судорог, потери сознания или сердечного приступа, говорится в докладе британской комиссии по расследованию авиационных происшествий (AIBB), который цитирует ТАСС.

Следователи предполагают, что пилот самолета Дэвид Ибботсон, тело которого до сих пор не найдено, также мог подвергнуться воздействию угарного газа.

В настоящий момент следствие изучает возможности, при которых оксид углерода мог попасть в кабину самолета PA 46 Malibu. Также продолжается расследование "оперативных, технических, организационных и человеческих факторов", которые могли привести к крушению.

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Опубликовано одно из последних сообщений погибшего футболиста Салы

Как сообщал OBOZREVATEL

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Эмилиано Сала
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