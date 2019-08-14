"Подвергся влиянию": вскрытие дало новую версию гибели футболиста Салы

Аргентинский футболист Эмилиано Сала подвергся сильному влиянию угарного газа перед крушением легкомоторного самолета, на котором он летел из Нанта в Кардифф.
Эмилиано Сала и Дэвид Ибботсон
В крови футболиста была обнаружена настолько сильная концентрация угарного газа, что она могла стать причиной судорог, потери сознания или сердечного приступа, говорится в докладе британской комиссии по расследованию авиационных происшествий (AIBB), который цитирует ТАСС.
Следователи предполагают, что пилот самолета Дэвид Ибботсон, тело которого до сих пор не найдено, также мог подвергнуться воздействию угарного газа.
В настоящий момент следствие изучает возможности, при которых оксид углерода мог попасть в кабину самолета PA 46 Malibu. Также продолжается расследование "оперативных, технических, организационных и человеческих факторов", которые могли привести к крушению.
Как сообщал OBOZREVATEL
Аргентинский нападающий Эмилиано Сала бесследно исчез во время перелета из Нанта в Кардифф вечером 21 января.
28-летний футболист направлялся в клуб английской Премьер-лиги "Кардифф Сити", став самым дорогим приобретением в истории валлийского клуба.
По данным СМИ, Piper Malibu исчез с экранов радаров через 50 минут после начала полета, а перед этим пилот запрашивал экстренную посадку.
Также в сети были обнародованы два сообщения Салы, сделанные им незадолго до предполагаемого крушения.
4 февраля самолет Piper PA-47 Malibu, на котором летел нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала, был найден на дне Ла-Манша неподалеку от острова Гернс.
8 февраля было поднято тело, в котором опознали пропавшего футболиста.
11 февраля эксперты назвали причины смерти Салы.
О спорте и не только – в нашем Instagram!