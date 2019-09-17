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17 сентября • обновлено в 11:24
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"Подписал контракт": стало известно, где после тюрьмы сыграют Кокорин и Мамаев

1.7т Читать материал на украинском

Адвокат российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева прокомментировал их выход на свободу и сообщил, что уже в ближайшее время они смогут выйти на поле в своих клубах.

Александр Кокорин и Павел Мамаев

Александр Кокорин и Павел Мамаев

championat.com

"Я свою работу сделал. Поздравил их с освобождением — они едут домой. У Мамаева действующий контракт с "Краснодаром", Кокорин буквально вчера заключил трудовое соглашение с "Зенитом". Скорее всего, сыграет до зимы. Все остальные вопросы — к клубам", — сообщил адвокат Юрий Падалко, которого цитирует телеграм-канал Mash.

Напомним, что Кокорин и Мамаев во вторник, 17 сентября, вышли на свободу после того, как отбыли срок за разбойные нападения. Футболисты были признаны виновными по делу о двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года.

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В начале июля осужденные были доставлены в исправительную колонию №4, близ города Алексеевка Белгородской области. 17 сентября они вышли по УДО.

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак говорил, что рассчитывает на Кокорина. Руководство "Краснодара" же заявило, что Мамаев покинет команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время освобождения Кокорина и Мамаева произошел страшный инцидент.

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Персоны
Александр Кокорин Павел Мамаев
Место
Россия
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