Подготовка прекращена: в УЕФА подтвердили решение по Евро-2020

Из-за пандемии коронавируса УЕФА намерен прекратить подготовку к проведению Евро-2020 и перенести его проведение на лето 2021 года.

Эпидемия коронавируса в Европе

По информации The Athletic, УЕФА сообщил поставщикам, что подготовка к чемпионату должна быть остановлена. Рассмотрение вопроса о переносе турнира на следующий год подтвердила член совета ФИФА и исполкома УЕФА Эвелина Кристиллен.

"Мы не затянули приостановку Лиги чемпионов и Лиги Европы, потому что УЕФА является конфедерацией и в любом случае не мог действовать в одностороннем порядке. Я не ретранслирую мысли других членов исполкома, но считаю, что сейчас уместно дать время для завершения национальных чемпионатов и отложить Евро на год. Сейчас мы оцениваем, перенести ли Евро на следующий год", — цитирует Football Italia Кристиллен.

OBOZREVATEL внимательно следит за ситуацией с влиянием коронавируса на спорт и рассказывает о последних новостях по этой теме в режиме онлайн.

Как сообщал OBOZREVATEL УЕФА во вторник, 17 марта планирует выпустить заявление о переносе финальной части чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) на 2021 год.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!