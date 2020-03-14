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14 марта • обновлено в 21:27
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Подготовка прекращена: в УЕФА подтвердили решение по Евро-2020

2.2т
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Из-за пандемии коронавируса УЕФА намерен прекратить подготовку к проведению Евро-2020 и перенести его проведение на лето 2021 года.

Эпидемия коронавируса в Европе

Эпидемия коронавируса в Европе

По информации The Athletic, УЕФА сообщил поставщикам, что подготовка к чемпионату должна быть остановлена. Рассмотрение вопроса о переносе турнира на следующий год подтвердила член совета ФИФА и исполкома УЕФА Эвелина Кристиллен.

"Мы не затянули приостановку Лиги чемпионов и Лиги Европы, потому что УЕФА является конфедерацией и в любом случае не мог действовать в одностороннем порядке. Я не ретранслирую мысли других членов исполкома, но считаю, что сейчас уместно дать время для завершения национальных чемпионатов и отложить Евро на год. Сейчас мы оцениваем, перенести ли Евро на следующий год", — цитирует Football Italia Кристиллен.

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Как сообщал OBOZREVATEL УЕФА во вторник, 17 марта планирует выпустить заявление о переносе финальной части чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) на 2021 год.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Евро-2020 Коронавирус
Тег
УЕФА
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