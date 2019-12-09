"Почему бы не сыграть?" Форвард сборной Украины высказался о встрече с Россией на Евро-2020

Сборные Украины и России вышли в финальную часть Евро-2020, где вопреки всем разведениям УЕФА по политическим мотивам могут встретиться впервые за многие годы.

Насчет возможной встречи Украины и России на ЧЕ сейчас идет много дискуссий, однако в сборной Украины в целом не противоречат возможности сыграть в таком матче. В том числе и форвард "сине-желтых" Роман Яремчук.

Роман Яремчук (слева)

"Считаю, можно было бы и сыграть с Россией на Евро-2020. Хотя на 100 процентов сложно сказать, но по большому счету – почему нет? Главное понимать, как это будет с болельщиками. Ведь здесь вопрос в первую очередь не о командах, а о фанатах – как избежать провокаций и других инцидентов? А чисто в футбольном плане, то можно было бы сыграть против команды России. Но уже как сложится, надо доходить до полуфинала сначала", - сказал футболист в интервью OBOZREVATEL.

УЕФА разводит украинские и российские команды с 2014 года, с начала конфликта в Донбассе. При жеребьевке Евро-2020 УЕФА даже был готов опустить Украину с первой во вторую корзину, чтобы избежать возможного попадания украинцев с россиянами в одну группу. Также УЕФА выдала постановление, благодаря которой Украина и Россия при необходимости будут разведены в плей-офф ЧЕ до стадии 1/2 финала.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы над Португалией в Киеве Роман Яремчук сильно подорвал российский интернет словам о сборной России.

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