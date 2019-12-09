Главная Новости
9 декабря • обновлено в 13:17
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Почему бы не сыграть?" Форвард сборной Украины высказался о встрече с Россией на Евро-2020

713
Читать материал на украинском

Сборные Украины и России вышли в финальную часть Евро-2020, где вопреки всем разведениям УЕФА по политическим мотивам могут встретиться впервые за многие годы.

Насчет возможной встречи Украины и России на ЧЕ сейчас идет много дискуссий, однако в сборной Украины в целом не противоречат возможности сыграть в таком матче. В том числе и форвард "сине-желтых" Роман Яремчук.

Роман Яремчук (слева)

Роман Яремчук (слева)

"Считаю, можно было бы и сыграть с Россией на Евро-2020. Хотя на 100 процентов сложно сказать, но по большому счету – почему нет? Главное понимать, как это будет с болельщиками. Ведь здесь вопрос в первую очередь не о командах, а о фанатах – как избежать провокаций и других инцидентов? А чисто в футбольном плане, то можно было бы сыграть против команды России. Но уже как сложится, надо доходить до полуфинала сначала", - сказал футболист в интервью OBOZREVATEL.

Новости
В Бельгии понимают, кто на самом деле воюет с Украиной и почему это – не гражданская война, – Роман Яремчук

УЕФА разводит украинские и российские команды с 2014 года, с начала конфликта в Донбассе. При жеребьевке Евро-2020 УЕФА даже был готов опустить Украину с первой во вторую корзину, чтобы избежать возможного попадания украинцев с россиянами в одну группу. Также УЕФА выдала постановление, благодаря которой Украина и Россия при необходимости будут разведены в плей-офф ЧЕ до стадии 1/2 финала.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы над Португалией в Киеве Роман Яремчук сильно подорвал российский интернет словам о сборной России.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Евро-2020 Российско-украинский конфликт
Персона
Роман Яремчук
Теги
Сборная Украины по футболу сборная России по футболу УЕФА
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
это была бы славная битва. я бы с удовольствием посмотрел!))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги