Футболист совершил зверский поступок (видео 18+)

Футболист парагвайского "Серро Портеньо" Фернандо Аморебьета в борьбе за мяч укусил своего соперника из "Олимпии" за голову.

Необычный эпизод случился на 83-й минуте. Виновник инцидента вел верховую борьбу с Нестором Камачо, однако мяч до футболистов так и не долетел. Тем не менее, Аморебьета остался недоволен действиями нападающего соперников и не придумал ничего лучше, чем укусить того за голову. Камачо тут же упал, а арбитр вручил экс-футболисту "Атлетика" из Бильбао заслуженную красную карточку.

Фернандо Аморебьета укусил соперника The Sun

Напомним, что ранее подобным образом трижды отличился звездный уругваец "Барселоны" Луис Суарес. Его жертвами стали Отман Баккаль из "ПСВ" во времена выступлений за "Аякс", Бранислав Иванович из "Челси" во времена "Ливерпуля" и Джорджо Кьеллини из сборной Италии на чемпионате мира 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч российской Лиги Чемпионов закончился грандиозной дракой, в результате которой пострадали игроки гостей.

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