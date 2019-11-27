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29 ноября • обновлено в 12:08
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Футболист совершил зверский поступок (видео 18+)

1.9т
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Футболист парагвайского "Серро Портеньо" Фернандо Аморебьета в борьбе за мяч укусил своего соперника из "Олимпии" за голову.

Необычный эпизод случился на 83-й минуте. Виновник инцидента вел верховую борьбу с Нестором Камачо, однако мяч до футболистов так и не долетел. Тем не менее, Аморебьета остался недоволен действиями нападающего соперников и не придумал ничего лучше, чем укусить того за голову. Камачо тут же упал, а арбитр вручил экс-футболисту "Атлетика" из Бильбао заслуженную красную карточку.

Фернандо Аморебьета укусил соперника

Фернандо Аморебьета укусил соперника

The Sun

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Напомним, что ранее подобным образом трижды отличился звездный уругваец "Барселоны" Луис Суарес. Его жертвами стали Отман Баккаль из "ПСВ" во времена выступлений за "Аякс", Бранислав Иванович из "Челси" во времена "Ливерпуля" и Джорджо Кьеллини из сборной Италии на чемпионате мира 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч российской Лиги Чемпионов закончился грандиозной дракой, в результате которой пострадали игроки гостей.

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Персона
Луис Суарес
Место
Парагвай
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