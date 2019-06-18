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По стопам Шевы: "Милан" хочет купить игрока "Динамо"

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Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины 20-летний Виталий Миколенко вскоре может пополнить состав итальянского "Милана".

По сообщению Sky Sport Italia, в штаб-квартире миланского клуба всерьез обсуждают возможность покупки талантливого украинского футболиста.

Виталий Миколенко

Виталий Миколенко

Авторитетный портал Transfermarkt оценил молодого защитника в 2 миллиона евро.

Контракт Виталия Миколенко с "Динамо" рассчитан до 2023 года.

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В прошлом сезоне футболист сыграл 32 матча, в которых забив один мяч и сделал пять результативных передач. Также на его счету 5 игр за национальную сборную.

Как сообщал OBOZREVATEL, после ухода в "Рому" Паулу Фонсеки, трасферный рынок бурлит слухами о возможных переходах в другие команды лидеров "горняков".

По информации портала Revista Esportiva, донецкий клуб за 15 миллионов евро готов расстаться с одним из лидеров команды – бразильцем Тайсоном.

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Темы
Чемпионат ИталииПремьер-лига Украины
Персона
Виталий Миколенко
Теги
ФК Динамо КиевФК Милансборная Украины по футболу
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