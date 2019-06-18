По стопам Шевы: "Милан" хочет купить игрока "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины 20-летний Виталий Миколенко вскоре может пополнить состав итальянского "Милана".
По сообщению Sky Sport Italia, в штаб-квартире миланского клуба всерьез обсуждают возможность покупки талантливого украинского футболиста.
Виталий Миколенко
Авторитетный портал Transfermarkt оценил молодого защитника в 2 миллиона евро.
Контракт Виталия Миколенко с "Динамо" рассчитан до 2023 года.
В прошлом сезоне футболист сыграл 32 матча, в которых забив один мяч и сделал пять результативных передач. Также на его счету 5 игр за национальную сборную.
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