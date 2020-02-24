По матчу "Шахтера" в УПЛ приняли громкое решение

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (бывшей ФФУ) вынес вердикт по одному из спорных эпизодов 19-го тура Премьер-лиги, произошедшему в матче "Шахтер" – "Десна" (1:0) в Харькове.

Судейская инстанция подтвердила правильность решения главного арбитра встречи отменить гол "Десны" при счете 0:0 в начале второго тайма. Стоит заметить, что взятие ворот донецкой команды было аннулировано после после использования системы VAR.

В 19-м туре УПЛ была впервые применена система VAR ФК "Десна"

В заявлении комитета арбитров говорится, в частности, о том, что в моменте на 59-й минуте система VAR зафиксировала сразу два положения вне игры, которые произошли одно за другим. Согласно правилам, это дало футболистам "Десны" неправомерную выгоду, а потому гол был справедливо отменен.

При этом действия лайнсмена были признаны правильными – он не поднял флажок, поскольку не должен вмешиваться в сложные и миллиметровые ситуации. Правильными были также действия главного арбитра.

Гол "Десны" в ворота Шахтера" отменили из-за VAR ФК "Десна"

"Согласно протоколу в таких случаях он не должен осуществлять просмотр повтора на поле, а лишь опираться на результаты проверки со стороны VAR", – говорится в заявлении. Отметим, что главным рефери поединка был Евгений Арановский из Киева. Арбитром, отвечающим за VAR, – Сергей Бойко.

Как сообщал OBOZREVATEL, система VAR заработала на матчах УПЛ только с 19-го тура. Поединок "Шахтер" – "Десна" стал вторым в лиге с использованием VAR. Ранее систему видеопомощи арбитрам использовали в матче "Динамо" – "Ворскла" (2:1), однако именно в поединке "горняков" система была впервые применена при разборе эпизода на практике.

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