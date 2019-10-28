"Плохая организация": легионер "Динамо" устроил демарш, вспомнив о "Шахтере"

Защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано раскритиковал принципы организации игры и работы клуба.

В частности, перуанский футболист возмутился тем, что его не использует тренерский штаб команды.

Карлос Самбрано

"Если в команде происходят какие-либо изменения, то уходит иностранец, а не украинец. У меня есть товарищ по команде из Хорватии, который играл в финале чемпионата мира (Йосип Пиварич – ред.). Он также во второй команде. Они могут спокойно использовать нас, но не делают этого. В составе "Шахтера" играют все южноамериканцы. И они выигрывают все, они играют с большим удовольствием. Но в Киеве другая идея работы. В клубе плохая организация", – сказал Самбрано в интервью изданию Depor.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" не смогло обыграть львовские "Карпаты" в матче 12-го тура Премьер-лиги.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!