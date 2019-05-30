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/Новости футбола

"Плакал": Зинченко сделал неожиданное признание

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Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко признался, что расплакался перед финальным матчем Кубка Англии.

Причиной эмоционального поведения нашего футболиста стал уход многолетнего капитана "горожан" Венсана Компани.

"Об этом человеке я могу разговаривать до утра, отвечая на этот вопрос часами. Компани – это просто икона футбола. Перед финалом Венсан собрал в раздевалке практически всех – и команду, и персонал клуба, чтобы сообщить всем о своем уходе. И я начал буквально плакать. Честно признаюсь, не сдержался и плакал вместе с ним", – откровенно рассказал Зинченко в интервью OBOZREVATEL.

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"Плакал": Зинченко сделал неожиданное признание

Полную версию интервью Александра Зинченко читайте на нашем сайте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко совершил трогательный поступок, оставшись без медали чемпиона английской Премьер-лиги.

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Персона
Александр Зинченко
Тег
ФК Манчестер Сити
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