"Плакал": Зинченко сделал неожиданное признание

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко признался, что расплакался перед финальным матчем Кубка Англии.

Причиной эмоционального поведения нашего футболиста стал уход многолетнего капитана "горожан" Венсана Компани.

"Об этом человеке я могу разговаривать до утра, отвечая на этот вопрос часами. Компани – это просто икона футбола. Перед финалом Венсан собрал в раздевалке практически всех – и команду, и персонал клуба, чтобы сообщить всем о своем уходе. И я начал буквально плакать. Честно признаюсь, не сдержался и плакал вместе с ним", – откровенно рассказал Зинченко в интервью OBOZREVATEL.

Полную версию интервью Александра Зинченко читайте на нашем сайте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко совершил трогательный поступок, оставшись без медали чемпиона английской Премьер-лиги.

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