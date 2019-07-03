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"Плачет": форвард "Динамо" "поиздевался" над партнером

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Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин эпично подколол своего партнера Виталия Миколенко, который из-за травмы не смог принять участия в победном для Украины ЧМ по футболу U-20.

Форвард "бело-синих" в шутку рассказал, как защитник отреагировал на успех своих партнеров на турнире в Польше.

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Виталий Миколенко

Виталий Миколенко

ФК "Динамо" Киев

"Он плакал из-за того, что не стал чемпионом, и сейчас плачет. Захожу в комнату – плачет. Успокаиваю его, говорю: "За национальную сборную сыграл". Но медальку ему привезли. Говорю ему, что может теперь в метро бесплатно ездить", – цитирует Беседина "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Беседин рассказал, что ему и его партнерам надоело чемпионство донецкого "Шахтера".

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Персоны
Артем БесединВиталий Миколенко
Теги
ФК Динамо КиевМолодежная сборная Украины по футболу
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