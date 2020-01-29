Первый на планете: Роналду установил исторический рекорд человечества

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, набравшим 200 миллионов подписчиков в Instagram.

"Вау! 200 миллионов!!! Спасибо всем и каждому за то, что являетесь частью моего путешествия каждый день", - поблагодарил своих фанатов футболист.

Ближайшая преследовательница КриРо - певица Ариана Гранде с 173 миллиона подписчиками, на третьем месте находится актер Дуэйн Джонс (170 млн). У главного футбольного конкурента Роналду Лионеля Месси 141 млн.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января Криштиану Роналду превзошел достижение игрока "Барселоны" Лионеля Месси по количеству хет-триков в европейских топ-5 чемпионатах.

Ранее Роналду обогнал легендарного британца Дэвида Бекхэма в необычном рейтинге.

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