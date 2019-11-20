В грузовике для лошадей: на футбольном матче в Перу фанаты устроили побоище – видео

Болельщики "Депортиво Гарсиласо" чуть не сорвали ответный матч своей команды в четвертьфинале кубка Перу против "Депортиво Льякуабамба", устроив массовое побоище.

Полиция против болельщиков Yahoo! Sports

Фанаты хозяев были настолько недовольны судейством, что при счете 1:1 во второй половине встречи выбежали на поле и бросили мяч в голову арбитру. С этого и началась потасовка, участие в которой приняли все участники поединка. Для урегулирования конфликта вмешиваться пришлось полицейским, сообщает telegraf.

¡UNA LOCURA! 😱

Deportivo Garcilaso entró en descontrol pues Deportivo Llacuabamba le empató a las finales (1-1) la reacción de los hinchas fue de escándalo 👎🏽. ¿Hasta cuándo? 😏 pic.twitter.com/yFXfjzgVUp — Los bichos (@losbichosperu) 18 ноября 2019 г.

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Матч так и закончился, что означало проход гостей по результатам двух встреч. Однако вместо празднований игрокам "Депортиво Льякуабамбы" пришлось поспешно ретироваться на грузовике, предназначенном для перевозки лошадей, так как их автобус был окружен разъяренными болельщиками хозяев.

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