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31 января • обновлено в 12:04
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"Персиковые сборы": Коноплянка оценил подготовку "Шахтера"

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Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка назвал нынешние зимние сборы команды "персиковыми", заявив, что всегда мечтал о таком межсезонье.

"Это персиковые сборы, я о таких только и мечтал на самом деле. Если бы у меня в начале карьеры были такие сборы, то я думаю, что переплюнул бы даже Славу Шевчука", – отшутился Коноплянка в интервью YouTube-каналу Трендец.

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

24 Канал

Что касается худших сборов, то вингер "горняков" вспомнил времена в "Днепре" под руководством Хуанде Рамоса и немецкий этап карьеры.

"Худшие были с Хуанде Рамосом, я думаю. Я говорю о физическом состоянии, мы очень много бегали. И в Германии – там три года сразу умножаются на два", – добавил украинский футболист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Коноплянка рассказал о нынешней атмосфере в сборной Украины по сравнению с тем, что было в начале 2010-х годов.

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Персона
Евгений Коноплянка
Тег
ФК Шахтер
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