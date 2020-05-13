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13 мая • обновлено в 16:33
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"Переживал и гордился": бразильский экс-игрок "Динамо" Данило Силва вспомнил войну в Украине

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Экс-защитник киевского "Динамо" бразилец Данило Силва признался, что переживал за Украину и гордился гражданами, которые встали на защиту своей родины в 2014 году.

"Я помню, как в ноябре все начиналось. Как раз в это время, до наступления холодов, моя жена с детьми всегда уезжали в Бразилию и возвращалась в Киев уже после того, как команда приезжала с зимних сборов. Что касается меня, то за себя я не боялся, но я искренне переживал за страну и гордился украинцами, которые встали на защиту своей родины. Очень много людей погибло, а за время революции их количество исчислялось сотнями, и от этого на душе было очень грустно", – сказал бразилец в интервью изданию Динамо Киев от Шурика.

Данило Силва

Данило Силва

Динамомания

Отметим, что защитник выступал за столичный клуб в 2010-2017 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данило Силва заявил, что считает себя наполовину украинцем, несмотря на то, что покинул нашу страну несколько лет назад.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Данило Силва
Тег
ФК Динамо Киев
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