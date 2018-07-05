Перепил "Боярышника": нигерийский болельщик попросил убежища в России

Неудачное выступление сборной Нигерии на ЧМ- 2018 видимо так подействовало на 31-летнего нигерийца, приехавшего в Россию на мундиаль,что болельщик попросил у властей страны политического убежища.
Эту информацию сообщили РБК в главном управлении МВД по Москве.
В полиции отметили, что после того, как нигериец написал заявление, он был передан сотрудникам миграционной службы для принятия решения о его статусе на территории России.
Сборная Нигерии выступала на групповом этапе чемпионата мира, однако до плей-офф добраться не смогла. Команда заняла третье место в группе D и вылетела с турнира.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве нигерийского болельщика выкинули из окна
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