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Чемпионат мира 2018
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Перепил "Боярышника": нигерийский болельщик попросил убежища в России

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Неудачное выступление сборной Нигерии на ЧМ- 2018 видимо так подействовало на 31-летнего нигерийца, приехавшего в Россию на мундиаль,что болельщик попросил у властей страны политического убежища.

Эту информацию сообщили РБК в главном управлении МВД по Москве.

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В полиции отметили, что после того, как нигериец написал заявление, он был передан сотрудникам миграционной службы для принятия решения о его статусе на территории России.

Сборная Нигерии выступала на групповом этапе чемпионата мира, однако до плей-офф добраться не смогла. Команда заняла третье место в группе D и вылетела с турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве нигерийского болельщика выкинули из окна

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Тема
Чемпионат мира 2018
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