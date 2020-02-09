"Переломил игру": Малиновского назвали лучшим в Италии

Украинский футболист Руслан Малиновский был признан лучшим игроком матча 23-го тура чемпионата Италии, в котором "Аталанта" на выезде добыла волевую победу над "Фиорентиной".

Наш полузащитник появился на поле на 64-й минуте игры, а уже через восемь минут отменным по точности ударом издали забил победный мяч. Авторитетное издание Calciomercato поставило Руслану самую высокую оценку среди всех игроков – 7 баллов. Столько же получил и словенец Йосип Иличич.

"Выйдя на поле, переломил игру. Улучшил качество игры и забил гол, который принес команде три очка", – оценили действия Руслана в издании.

Отметим, что благодаря этому успеху "Аталанта" закрепилась на четвертой позиции в Серии А.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Роман Безус отметился шикарным голом в чемпионате Бельгии.

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