"Отсеки для наркотиков": Марадону высмеяли за новый образ

В рамках 11-го тура национального первенства Аргентины "Химнасия ла Плата", тренером которой является легендарный Диего Марадона, разгромила "Ньюэллс Олд Бойз" со счетом 4:0.

Однако основное внимание общественности было приковано не к событиям на поле, а к самому Марадоне, который руководил своими подопечными из "Химнасии", сидя в роскошном кресле, больше напоминающем трон.

Диего Марадона

Как выяснилось, специальное кресло подготовили для Марадоны сотрудники клуба "Ньюэллс Олд Бойз", за который Диего выступал в сезоне-1993/94. Это был подарок выдающемуся футболисту на 59-й день рождения.

Болельщики с иронией восприняли новый образ Диего Армандо. В соцсетях легенду футбола сравнили с "крестным отцом", а также вспомнили о прошлом аргентинца. "У него там специальные отсеки для наркотиков", – написал один из юзеров.

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Марадона возглавил "Химнасию" в сентябре 2019-го. После 11 туров команда занимает предпоследнюю строчку в чемпионате, заработав 7 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлый, 58-й день рождения Марадону атаковали собственные футболисты.

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