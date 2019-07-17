Отказался играть в России: Коноплянка поставил жесткое условие своему агенту

В то время как "Шальке" продолжает поиск нового клуба для украинского полузащитника Евгения Коноплянки, футболист поставил жесткого условие своему агенту.

По сообщению немецкой газеты Bild, игрок категорически отказался рассматривать любые предложения от футбольных клубов из России и Китая.

Евгений Коноплянка Bild

Ныне для украинца самым вероятным вариантом продолжения карьеры является турецкий "Фенербахче", трансфер с которым может состоятся уже через несколько дней.

Турки готовы платить одному из лидеров сборной Украины 3 миллиона евро в год, что на 1 миллион меньше его нынешней зарплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины Евгений Коноплянка поблагодарил львовских болельщиков за поддержку в матчах отбора Евро-2020 с Сербией (5:0) и Люксембургом (1:0).

Комментируя минимальную победу над "карликами", футболист "Шальке" назвал этот успех закономерным.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся