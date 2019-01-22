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Отказал "Динамо": что известно об исчезнувшем аргентинском футболисте

2.3тЧитать материал на украинском

Аргентинский нападающий Эмилиано Сала, самолет с которым пропал над Ла-Маншем, входил в сферу интересов киевского "Динамо".

В августе минувшего года "бело-синие" всерьез рассчитывали заполучить игрока "Нанта", однако Сала не рассматривал возможности выступать за клуб из Восточной Европы. По этой же причине футболист отказался от перехода в российские "Краснодар", напоминает "Динамо Киев от Шурика".

Эмилиано Сала

Эмилиано Сала

Новости
''Правильное решение'': футболист "Динамо" отказался переходить в "Зенит"

20 января клуб английской Премьер-лиги "Кардифф Сити" объявил о трансфере Салы за рекордные для себя 15 миллионов фунтов (17,1 млн евро). Аргентинец подписал с валлийцами контракт на 3,5 года, после чего вернулся в Нант, чтобы попрощаться с бывшими партнерами.

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет, на борту которого находился Эмилиано Сала, пропал с экранов радаров накануне вечером. Перед этим пилот запрашивал экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

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Темы
ТрансферыЧемпионат Англии
Тег
ФК Динамо Киев
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