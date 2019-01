Отказал "Динамо": что известно об исчезнувшем аргентинском футболисте

Аргентинский нападающий Эмилиано Сала, самолет с которым пропал над Ла-Маншем, входил в сферу интересов киевского "Динамо".

В августе минувшего года "бело-синие" всерьез рассчитывали заполучить игрока "Нанта", однако Сала не рассматривал возможности выступать за клуб из Восточной Европы. По этой же причине футболист отказался от перехода в российские "Краснодар", напоминает "Динамо Киев от Шурика".

20 января клуб английской Премьер-лиги "Кардифф Сити" объявил о трансфере Салы за рекордные для себя 15 миллионов фунтов (17,1 млн евро). Аргентинец подписал с валлийцами контракт на 3,5 года, после чего вернулся в Нант, чтобы попрощаться с бывшими партнерами.

BREAKING: Sala to Cardiff City is a done deal ✅ https://t.co/U0KdX6EMQm