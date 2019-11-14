В четверг, 14 ноября, состоялись очередные семь матчей квалификации на чемпионат Европы-2020.

В группе А сборная Англии разгромила Черногорию (7:0), в группе B Португалия – Литву (6:0), а в группе H Франция была сильнее Молдовы (2:1).

Особое внимание заслужил матч в Белграде, где Сербия едва не упустила победу над неуступчивым Люксембургом. Соперник сборной Украины по игре 17 ноября, пропустил гол от динамовца Жерсона Родригеса.

Группа B

Португалия – Литва 6:0 (2:0, 4:0) Голы: 1:0 – 7, пенальти Роналду, 2:0 – 22 Роналду, 3:0 – 52 Пицци, 4:0 – 56 Пасиенсия, 5:0 – 63 Бернарду Силва, 6:0 – 65 Роналду.

Португалия – Руй Патрисиу, Фонте, Рубен Диаш, Рикарду Перейра, Мариу Руй, Бруну Фернандеш (Моутинью, 72), Пицци, Рубен Невеш, Бернарду Силва (Брума, 66), Роналду (Диогу Жота, 83), Пасиенсия.

Литва – Шеткус, Паленис, Гирдвайнис, Андрюшкявичюс, Шимкус, Миколюнас, Сливка, Куклис (Матулявичюс, 57), Черных (Казлаускас, 81), Голубицкас (Ласицкас, 72), Новиковас.

Предупреждения: Паленис (27), Миколюнас (80).

Португалия - Литва

Португалия - Литва

Португалия - Литва

Португалия - Литва

Португалия - Литва

Сербия – Люксембург 3:2 (2:0, 1:2) Голы: 1:0 – 11 Митрович, 2:0 – 43 Митрович, 2:1 – 54 Родригеш, 3:1 – 70 Радонич, 3:2 – 75 Тюрпель.

Сербия – Дмитрович, Младенович, Коларов, Миленкович, Максимович, Максимович, Миливоевич, Ляйич (Джуричич, 79), Милинкович-Савич (Радонич, 62), Тадич (Лукич, 90), Митрович.

Люксембург – Морис, Янс, Шано, Карлсон, Халль, Тилль (Синани, 79), Жерсон, Филиппс (Скендерович, 46), Тилль (Тюрпель, 62), Родригеш, Девилль.

Предупреждения: Тилль (38), Карлсон (51).

Сербия - Люксембург

Сербия - Люксембург

Сербия - Люксембург

Сербия - Люксембург

Группа A

Англия – Черногория 7:0 (5:0, 2:0) Голы: 1:0 – 11 Окслейд-Чемберлен, 2:0 – 18 Кейн, 3:0 – 24 Кейн, 4:0 – 30 Рэшфорд, 5:0 – 37 Кейн, 6:0 – 66, автогол Шофранац, 7:0 – 84 Абрахам.

Англия – Пикфорд, Александер-Арнолд, Магуайр, Чилуэлл, Стоунз, Уинкс, Окслейд-Чемберлен (Мэддисон, 56), Маунт (Гомес, 70), Санчо, Кейн (Абрахам, 57), Рэшфорд.

Черногория – Миятович, Вешович, Симич, Радунович (Распопович, 46), Лагатор, Хочко, Вукчевич, Йовович (Янкович, 65), Хакшабанович (Больевич, 74), Шофранац, Бечирай.

Предупреждения: Вешович (33), Рэшфорд (33).

Чехия – Косово 2:1 (0:0, 2:1) Голы: 0:1 – 50 Нухиу, 1:1 – 71 Крал, 2:1 – 79 Челюстка.

Чехия – Вацлик, Цоуфал, Челюстка, Боржил, Брабец, Янкто (Кадержабек, 90), Крал, Дарида, Масопуст (Шевчик, 76), Соучек, Крменчик (Ондрашек, 61).

Косово – Мурич, Алити, Войвода, Ррахмани, Хадерджонай (Жегрова, 77), Рашица, Кололи, Рашкай (Халими, 46), Бериша, Целина (Рашани, 85), Нухиу.

Предупреждения: Рашкай (15), Алити (23), Боржил (31), Нухиу (32), Соучек (55), Жегрова (90).

Группа H

Турция – Исландия 0:0 (0:0, 0:0) Турция – Гюнок, Челик (Байрам, 90), Сеюнджю, Мераш, Демирал, Туфан, Йокушлу, Чалханоглу (Айхан, 87), Текдемир, Ундер (Языджи, 81), Йылмаз.

Исландия – Халльдоурссон, Арнасон, Скуласон (Андерсон, 85), Сигурдссон, Паульссон, Траустасон (Магнуссон, 63), Сигурдссон, Бьярнасон, Сигторссон, Финнбогасон (Сигурдссон, 24), Бедварссон.

Предупреждения: Туфан (8), Траустасон (35), Йокушлу (82), Сигторссон (83), Челик (90), Ундер (90)

Албания – Андорра 2:2 (1:1, 1:1) Голы: 1:0 – 6 Балай, 1:1 – 18 Мартинес, 1:2 – 48 Мартинес, 2:2 – 55 Манай.

Албания – Бериша, Исмайли, Весели, Гимшити, Роши, Траши (Хюсай, 46), Ндой (Баре, 60), Рамадани (Сефери, 73), Мемушай, Балай, Манай.

Андорра – Гомес Морейра, Сервос, Сан-Николас, Макс Льовера, Мартинес (Рикард, 79), Рубио (Родригес Сория, 71), Гарсия, Валес, Алаэс (Мартинес, 89), Морено, Клементе.

Предупреждения: Рубио (19), Клементе (43), Макс Льовера (44), Балай (90), Сервос (90).

Франция – Молдова 2:1 (1:1, 1:0) Голы: 0:1 – 9 Раца, 1:1 – 35 Варан, 2:1 – 79, пенальти Жиру.

Франция – Манданда, Лангле, Варан, Динь, Павар, Толиссо, Канте, Коман (Лемар, 88), Жиру, Гризманн, Мбаппе.

Молдова – Кошелев, Армаш, Фокша, Жардан (Граур, 68), Посмак, Ионицэ, Кочук, Раца (Пэтраш, 81), Карп, Гынсарь (Милинчану, 74), Плэтикэ.

Предупреждения: Раца (34), Фокша (38), Жардан (54), Динь (73), Посмак (77).

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