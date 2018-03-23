Организаторы матча Россия - Бразилия поиздевались на болельщиками

Органзиаторы товарищеского футбольного матча Россия - Бразилия наплевали на рядовых фанатов, оцепив VIP трибуну. Тем "простым смертным" которым необходимо было пройти на свои места через эту ложу, стюарты издевательски предлагали сделать это в обход через набережную.
"Обозреватель" ведет онлайн-трансляцию матча Россия - Бразилия.
Еще одно фиаско со стороны организаторов матчей на Лужниках. Оцепили ВИП зону и людям предлагают пройти в обход через набережную. Почему это объявляют по факту прибытия, а не у входа на территорию стадиона-вопрос открытый" - написал в Twitter один из болельщиков.
Еще одно фиаско со стороны организаторов матчей на Лужниках. Оцепили ВИП зону и людям предлагают пройти в обход через набережную.— Andrey Polevikov (@polevikov98) 23 марта 2018 г.
Почему это объявляют по факту прибытия, а не у входа на территорию стадиона-вопрос открытый#Лужники #РоссияБразилия
Ранее "Обозреватель" сообщал, Бразилия устроила "подставу" сборной Украины по футболу.