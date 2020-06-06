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6 июня • обновлено в 20:08
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Опубликованы подробные фото роскошной виллы Криштиану Роналду за 1,65 млн долларов

1.2т
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Звездный нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду свободное время любит проводит в испанской Марбелье. The Sun опубликовала детальные фотографии виллы португальского форварда.

По информации издания, усадьба с четырьмя спальнями была куплена футблоистом за 1,65 миллиона долларов. Дом с видом на Средиземное море расположен рядом с загородным гольф-клубом. В распоряжении Роналду есть тренажерный зал, домашний кинотеатр и пейзажный бассейн.

Опубликованы фото роскошной виллы Роналду за 1,65 млн долларов

The Sun

Опубликованы фото роскошной виллы Роналду за 1,65 млн долларов

The Sun

Опубликованы фото роскошной виллы Роналду за 1,65 млн долларов

The Sun

Опубликованы фото роскошной виллы Роналду за 1,65 млн долларов

The Sun

Опубликованы фото роскошной виллы Роналду за 1,65 млн долларов

The Sun

Опубликованы фото роскошной виллы Роналду за 1,65 млн долларов

The Sun

Опубликованы фото роскошной виллы Роналду за 1,65 млн долларов

The Sun

Опубликованы фото роскошной виллы Роналду за 1,65 млн долларов

The Sun

Опубликованы фото роскошной виллы Роналду за 1,65 млн долларов

The Sun

Опубликованы фото роскошной виллы Роналду за 1,65 млн долларов

The Sun

Опубликованы фото роскошной виллы Роналду за 1,65 млн долларов

The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду стал первым игроком-миллиардером в истории футбола.

За прошлый год португалец получил 105 миллионов долларов до вычета налогов, что сделало его первым футболистом, который заработал миллиард долларов на протяжении игровой карьеры.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Криштиану Роналду
Место
Испания
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