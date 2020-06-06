Опубликованы подробные фото роскошной виллы Криштиану Роналду за 1,65 млн долларов

Звездный нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду свободное время любит проводит в испанской Марбелье. The Sun опубликовала детальные фотографии виллы португальского форварда.

По информации издания, усадьба с четырьмя спальнями была куплена футблоистом за 1,65 миллиона долларов. Дом с видом на Средиземное море расположен рядом с загородным гольф-клубом. В распоряжении Роналду есть тренажерный зал, домашний кинотеатр и пейзажный бассейн.

The Sun

The Sun

The Sun

The Sun

The Sun

The Sun

The Sun

The Sun

The Sun

The Sun

The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду стал первым игроком-миллиардером в истории футбола.

За прошлый год португалец получил 105 миллионов долларов до вычета налогов, что сделало его первым футболистом, который заработал миллиард долларов на протяжении игровой карьеры.

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