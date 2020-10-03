Опубликовано расписание "Динамо" в групповом этапе Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" групповой этап Лиги чемпионов сезона 2020/2021 начнет домашним матчем с итальянским "Ювентусом" 20 октября.

Завершится этап для столичных футболистов поединком 6-го тура 8 декабря. Вице-чемпионы Украины примут на своем поле венгерский "Ференцварош".

Полное расписание группы G выглядит следующим образом:

1-й тур, 20 октября:

19:55 "Динамо" – "Ювентус"

22:00 "Барселона" – "Ференцварош"

2-й тур, 28 октября:

22:00 "Ювентус" – "Барселона"

22:00 "Ференцварош" – "Динамо"

3-й тур, 4 ноября:

22:00 "Барселона" – "Динамо"

22:00 "Ференцварош" – "Ювентус"

4-й тур, 24 ноября:

22:00 "Динамо" – "Барселона"

22:00 "Ювентус" – "Ференцварош"

5-й тур, 2 декабря:

22:00 "Ференцварош" – "Барселона"

22:00 "Ювентус" – "Динамо"

6-й тур, 8 декабря:

22:00 "Динамо" – "Ференцварош"

22:00 "Барселона" – "Ювентус"

*время указано киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее букмекеры оценили шансы "Динамо" в Лиге чемпионов. Столичный клуб должен занять третье место в группе G Лиги чемпионов и продолжить борьбу в Лиги Европы.