Опубликовано расписание "Динамо" в групповом этапе Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" групповой этап Лиги чемпионов сезона 2020/2021 начнет домашним матчем с итальянским "Ювентусом" 20 октября.
Завершится этап для столичных футболистов поединком 6-го тура 8 декабря. Вице-чемпионы Украины примут на своем поле венгерский "Ференцварош".
Полное расписание группы G выглядит следующим образом:
1-й тур, 20 октября:
19:55 "Динамо" – "Ювентус"
22:00 "Барселона" – "Ференцварош"
2-й тур, 28 октября:
22:00 "Ювентус" – "Барселона"
22:00 "Ференцварош" – "Динамо"
3-й тур, 4 ноября:
22:00 "Барселона" – "Динамо"
22:00 "Ференцварош" – "Ювентус"
4-й тур, 24 ноября:
22:00 "Динамо" – "Барселона"
22:00 "Ювентус" – "Ференцварош"
5-й тур, 2 декабря:
22:00 "Ференцварош" – "Барселона"
22:00 "Ювентус" – "Динамо"
6-й тур, 8 декабря:
22:00 "Динамо" – "Ференцварош"
22:00 "Барселона" – "Ювентус"
*время указано киевское
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее букмекеры оценили шансы "Динамо" в Лиге чемпионов. Столичный клуб должен занять третье место в группе G Лиги чемпионов и продолжить борьбу в Лиги Европы.