В историческом матче определился обладатель Суперкубка УЕФА

Мадридский "Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв в Таллинне земляков из "Реала". Первое в истории дерби в рамках этого турнира прошло на эстонском стадионе "Лиллекюла" и завершилось в дополнительное время со счетом 4:2.

"Матрасники" открыли счет уже на первой минуте, установив исторический рекорд розыгрыша. Диего Коста двумя "кивками" последовательно переиграл Варана и Рамоса, а потом с нулевого угла прострелил Кейлора Наваса.

Реал - Атлетико

Забив быстрый гол, "Атлетико" отодвинул игру от своих ворот, изредка огрызаясь контратаками. Ближе к центру тайма "бланкос" перехватили инициативу и сравняли счет. На 27-й минуте Бэйл навесил с правой, мяч перелетел и Година, и Савича на дальнюю, где Бензема скинул его в противоход Облаку.

Реал - Атлетико

Реал - Атлетико

"Реал" вошел во вкус, начал все чаще и острее атаковать, и имел превосходные шансы провести второй мяч.

После перерыва скорости в матче упали. Множество остановок прилично сказались на динамике игры.

Диего Симеоне, пытаясь переломить ход встречи, снял с игры лучшего игрока финала ЧМ-2018: Гризманн уступил место на поле Анхелю Корреа.

Реал - Атлетико

Реал - Атлетико

"Реал" вышел вперед на 63-й минуте. Хуанфран задел мяч рукой при подаче углового, и поляк Шимон Марчиняк без раздумий поставил пенальти. Рамос развел голкипера и мяч по разным углам.

За 10 минут до конца встречи номинальные гости смогли перевести игру в овертайм. Диего Коста сперва поборолся за мяч ударом через себя, а затем отскочил на периметр вратарской. Там он дождался пока Корреа прорывом в лицевую выманит на себя Наваса и выдаст ему на пустые ворота.

Реал - Атлетико

Реал - Атлетико

Овертайм стал настоящей трагедией для болельщиков "Реала". Подопечные Хулена Лопетеги доминировали, но команду сломала ошибка Варана. Пятого номера "сливочных" обокрал Парти и выдал прострельную передачу на Сауля. 23-хавбек мощнейшим ударом с лета пробил Наваса.

Спустя 5 минут нокаутирующую точку поставил Коке. 4:2 и "Атлетико" третий раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА.

Реал Мадрид Испания – Атлетико Испания 2:4 Голы: 0:1 – 1 Диего Коста, 1:1 – 27 Бензема, 2:1 – 63, пенальти Рамос, 2:2 – 79 Диего Коста, 2:3 – 98 Сауль, 2:4 – 104 Коке.

Реал Мадрид – Навас, Варан, Карвахаль, Рамос, Марсело, Кроос (Майораль, 102), Иско (Васкес, 83), Асенсио (Модрич, 57), Каземиро (Себальос, 76), Бэйл, Бензема.

Атлетико – Облак, Годин, Савич, Хуанфран, Люка Эрнандес, Коке, Лемар (Парти, 90), Родри Эрнандес (Витоло, 71), Сауль, Диего Коста (Хименес, 109), Гризманн (Корреа, 57).

Предупреждения: Асенсио (35), Марсело (54), Корреа (60), Диего Коста (62), Себальос (90), Модрич (101), Витоло (105).

Отметим, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который недавно перешел в "Реал", провел весь матч на скамейке запасных.