Опередил чемпиона мира: футболист сборной Украины вошел в топ-5 рейтинга УЕФА

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов стал одним из лучших в рейтинге УЕФА по показателям в сборной в течении всего сезона. Союз европейских футбольных ассоциаций оценивал футболистов в зависимости от различных факторов, связанных с их позициями.

Первое место в рейтинге занял защитник сборной Испании Серхио Рамос. За ним идут голландец Вирджил ван Дейк и швейцарец Харис Сеферович, а Пятов расположился на четвертом месте, обогнав чемпиона мира-2018 француза Антуана Гризмана, сообщает Marca.

Андрей Пятов ФФУ

Новости Вратарь сборной Украины стал лучшим в матче чемпионата Испании

Напомним, что Пятов благодаря невероятной игре в стартовых матчах квалификации чемпионата Европы не позволил сборной Португалии во главе с Криштиану Роналду отметиться в своих воротах, а также спас команду от стопроцентного взятия ворот в поединке с Люксембургом. Болельщики отметили вратаря сборной Украины, засыпав его комплиментами в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, федерация футбола Люксембурга подала протест на результат очного противостояния главной команды страны против сборной Украины в квалификации чемпионата Европы-2020 (1:2).

Нашей национальной команде могут засчитать техническое поражение в связи с участием в матче форварда Жуниора Мораеса.

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