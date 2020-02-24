Огромные деньги: стало известно, сколько стоит внедрение VAR в УПЛ

В 19-м туре УПЛ была впервые использована система VAR, главной задачей которой является уменьшение количества судейских ошибок в матчах чемпионата. Оказалось, что ее внедрение стоило больших денег.

В эфире программы "Великий футбол" рассказали, что обучение арбитров работе с новой технологией стоило 1 миллион евро, а один микроавтобус, в котором установлена система VAR со всем техническим оборудованием стоит 300 тысяч евро.

Система VAR в украинском футболе РБК-Украина

Президент Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) Андрей Павелко рассказал, что в организации хотят постепенно увеличивать количество матчей украинской Премьер-лиги, на которых будет использоваться VAR. Особенно это касается поединков плей-офф, в которых будет проходить борьба за еврокубки и за выживание. Он также отметил, что для полноценного внедрения технологии необходима финансовая помощь клубов УПЛ.

"Это все – очень дорогое удовольствие. Чтобы обеспечивать работу VAR на каждом матче, нужны еще финансовые вливания. Это должно быть и участие самих клубов. Клубы должны понимать, что VAR должен быть на каждом матче", – заявил Павелко.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко жестко прошелся по системе VAR в украинском футболе.

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