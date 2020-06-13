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13 июня • обновлено в 18:10
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Официально: "Шахтер" на полгода лишился Исмаили

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Донецкий "Шахтер" подтвердил тяжелейшую травму Исмаили, о которой СМИ сообщали накануне.

Исмаили (справа)

Исмаили (справа)

ФК Шахтер

"У футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. В ближайшее время Исмаили предстоит операция. На восстановление ему понадобится до шести месяцев", - говорится в официальном заявлении на сайте чемпионов Украины.

31-летний бразилец выступает в футболке "горняков" с 2013 года. За это время принял участие в 135 матчах, забив в них 12 голов. В текущем сезоне УПЛ левый защитник провел 21 игру: на его счету два гола и пять результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года "Шахтер" проиграл "Динамо" и вылетел из Кубка Украины. В одном из единоборств Попов случайно ударил локтем в лицо Исмаили, нанеся ему кровавую травму.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Исмаили
Тег
ФК Шахтер
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