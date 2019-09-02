Официально: Коноплянка продолжит карьеру в Украине

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка продолжит карьеру в составе донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает пресс-служба "горняков". 29-летний футболист подписал соглашение с чемпионами Украины на три года.

Первым профессиональным клубом Евгения был "Днепр", где он дебютировал в 17-летнем возрасте. С командой Коноплянка становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а в сезоне-2014/15 дошел до финала Лиги Европы.

Евгений Коноплянка и гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин ФК "Шахтер"

Позже выступал за испанскую "Севилью", с которой в 2016 году выиграл Лигу Европы, и немецкий "Шальке". В сезоне-2018/19 провел за гельзенкирхенцев 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативных передачи.

На Евгения также претендовали турецкие "Бешикташ" и "Фенербахче".

Как сообщал OBOZREVATEL, у донецкого "Шахтера" сорвался трансфер капитана команды в итальянский "Милан".

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