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Официально: форвард "Динамо" перешел в новый клуб

8.2т Читать материал на украинском

Нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин продолжит карьеру на правах аренды в луганской "Зари".

Как сообщает пресс-служба луганчан, соглашение заключено сроком на один год.

20-летний Русин является воспитанником футбольного клуба "Львов" за молодёжные клубы которого выступал с 2011 по 2015 год.

Затем подписал контракт с киевским "Динамо". Дебютировал в составе киевлян в 2017 году в матче Лиги Европы против албанского "Шкендербеу". Получал вызовы в сборные Украины U-17, U-18, U-19.

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Как сообщал OBOZREVATEL, "Заря" в четверг, 1 августа, обыграла черногорскую "Будучность" и вышла в третий квалификационный этап Лиги Европы. Игра вышла скандальной и ознаменовалась двумя удалениями у гостей.

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Место
Украина
Теги
ФК Динамо Киев ФК Заря
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