Официально: "Атлетико" Мадрид подписал "Месси в юбке" из Украины

Футболистка сборной Украины Ольга Овдийчук подписала контракт с мадридским "Атлетико".

Александр Зинченко и Ольга Овдийчук ФФУ

25-летняя нападающая, которую в сети окрестили "Месси в юбке", перешла из "Житлобуд-1", став первым приобретением испанской команды.

"Попадание в чемпионат Испании - это большой шаг для меня. Я очень горжусь тем, что буду защищать цвета этого великого клуба. Я выиграла все возможные титулы в Украине, и теперь хочу продолжать расти здесь. Я могу играть на разных позициях. Моя цель - забивать голы", - цитирует девушку пресс-служба мадридцев.

В прошлом сезоне Ольга выиграла чемпионат и Кубок Украины, став лучшим бомбардиром национального первенства.

Ранее воспитанница ривненского футбола Ольга Овдийчук отметилась фантастическим голом в матче чемпионата Украины против ФК "Жилстрой-2". Это взятие ворот фанаты назвали лучшим ударом в женском чемпионате Украины.

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