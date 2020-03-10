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10 марта • обновлено в 16:50
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Официально: Александр Алиев возобновил карьеру

2.1т
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Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев стал игроком киевской мини-футбольной команды под названием "Днепр" и прервал футбольную паузу, которая тянулась с 2018 года.

Как сообщается на официальной странице клуба в Facebook, в составе "Днепра" Алиев будет участвовать в Супербол чемпионате Украины по футболу 6х6. Старт второго круга первенства намечен на 20 марта, а его жеребьевка состоится уже сегодня, 10 марта.

Александр Алиев

Александр Алиев

FootBoom

Украинский полузащитник выступал за киевское "Динамо" в период с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 года. В сезоне 2010/11 он защищал цвета московского "Локомотива", а заканчивал профессиональную карьеру в махачкалинском "Анжи" в сезоне 2014/15. Последними его клубами были любительские "Тараз", "Катандзаро" и "Интер" из Боярки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев назвал причину, по которой ему не удалось реализовать весь свой потенциал.

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Персона
Александр Алиев
Теги
ФК Анжи ФК Локомотив Москва ФК Динамо Киев
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