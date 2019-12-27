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27 декабря • обновлено в 15:53
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Одноклубник Ярмоленко разбил суперкар: названа дикая причина

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Нападающий "Вест Хэма" Майкл Антонио врезался в палисадник, разбив свой автомобиль Lamborghini Huracan за 250 тысяч евро в вечер Рождества.

Как сообщает The Sun, во время аварии футболист находился за рулем в костюме снеговика. Очевидцы рассказали, что после выхода из машины он ругался с кем-то по телефону и говорил, что он "не идиот". Антонио провел на месте происшествия около трех часов, но перед хозяевами пострадавшей придомовой территории так и не извинился.

Майкл Антонио

Майкл Антонио

Sky Sports

Стоит отметить, что нападающий "Вест Хэма" не пострадал и отыграл все 90 минут в матче против "Кристал Пэлас" (1:2), который прошел менее чем через 24 часа после инцидента.

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Тема
курьезы
Место
Англия Лондон
Тег
ФК Вест Хэм
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