Одноклубник Ярмоленко разбил суперкар: названа дикая причина

Нападающий "Вест Хэма" Майкл Антонио врезался в палисадник, разбив свой автомобиль Lamborghini Huracan за 250 тысяч евро в вечер Рождества.

Как сообщает The Sun, во время аварии футболист находился за рулем в костюме снеговика. Очевидцы рассказали, что после выхода из машины он ругался с кем-то по телефону и говорил, что он "не идиот". Антонио провел на месте происшествия около трех часов, но перед хозяевами пострадавшей придомовой территории так и не извинился.

