Одноклубник Ярмоленко разбил суперкар: названа дикая причина

Нападающий "Вест Хэма" Майкл Антонио врезался в палисадник, разбив свой автомобиль Lamborghini Huracan за 250 тысяч евро в вечер Рождества.

Как сообщает The Sun, во время аварии футболист находился за рулем в костюме снеговика. Очевидцы рассказали, что после выхода из машины он ругался с кем-то по телефону и говорил, что он "не идиот". Антонио провел на месте происшествия около трех часов, но перед хозяевами пострадавшей придомовой территории так и не извинился.

Майкл Антонио Sky Sports

Michail Antonio 'crashes Lamborghini into a house while dressed as a snowman' https://t.co/pzDQwhvD9o pic.twitter.com/n1Z0NW0vrX — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 26, 2019

Стоит отметить, что нападающий "Вест Хэма" не пострадал и отыграл все 90 минут в матче против "Кристал Пэлас" (1:2), который прошел менее чем через 24 часа после инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Вест Хэм" принял решение продать Андрея Ярмоленко в зимнее трансферное окно.

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